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Berlinger вновь будет выпускать ёмкости для допинг-проб

Berlinger вновь будет выпускать ёмкости для допинг-проб
Другие / Биатлон

Швейцарская компания Berlinger отозвала решение о прекращении выпуска ёмкостей для допинг-проб. В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что «спрос на ёмкости для забора крови и мочи велик по всему миру».

В марте 2018 года Berlinger сообщила о прекращении производства пробирок для допинг-тестов. Случилось это после того, как один из клиентов выразил обеспокоенность, что некоторые пробирки могут трескаться при замораживании. Ранее ВАДА рекомендовало не использовать новые версии ёмкостей Berlinger на Олимпиаде в Пхёнчхане. Агентство посоветовало вернуться к образцам 2016 года.

«Обновлённая версия контейнеров для сбора проб будет выпущена уже в этом месяце», — говорится в заявлении.

ВАДА получило информацию, что пробирки Berlinger могут трескаться в мороз
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