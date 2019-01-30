Сорокина: Буртасов ещё не дорос до сборной России

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года, победительница этапа Кубка мира по биатлону Наталья Сорокина оценила условия, в которых проходит этап Кубка России в Красноярске, а также подвела итоги спринтерских гонок. Победы одержали Екатерина Мошкова и Максим Буртасов.

«Не каждый профессиональный спортсмен может выступить в таких погодных условиях достаточно хорошо. В том же Антхольце было ветрено, и наши спортсмены не смогли справиться со стрельбой. И тут такая же история. Но ничего такого в этом нет, это рабочая ситуация. Нужно просто проанализировать, где были допущены ошибки.



Максим Буртасов давно стучится в сборную, но он ещё не дорос до первой команды. Возможно, его долго маринуют, а желание просто съедает его и не даёт реализоваться в полной мере. Таких спортсменов у нас, к сожалению, очень много. Естественно, все попасть в команду не могут, поэтому ставку делают на опытных ребят, которые постарше и сильнее Максима. Но ничего страшного в этом нет, пускай доказывает результатами.



Алексей Волков готовился с командой, у него были свои ожидания и намерения на этот сезон. Он не попал в команду, и его отбросили на российский старт — естественно, у него мотивация просто-напросто упала. Думаю, на российских стартах он выступает без особого желания.



Девушки показывают хорошие результаты. Кристина Резцова и в прошлом году показала хороший результат. Странно, что она не попала в сборную. Учитывая выступления девушек в таких погодных условиях, думаю, они первые претендентки на участие в Универсиаде», — цитирует Сорокину сайт «Матч ТВ».

Соревнования в Красноярске являются тестовыми в преддверии Универсиады-2019, а также отборочными на студенческие Игры и чемпионат Европы в Минске (Беларусь).

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