Сорокина: если что, Саша Логинов, зови меня, я сама поговорю с этим Фуркадом

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года, победительница этапа Кубка мира по биатлону Наталья Сорокина прокомментировала включение Александра Логинова в состав сборной России на североамериканские этапы Кубка мира. Этап в Кэнморе (Канада) пройдёт с 7 по 11 февраля, в Солт-Лейк-Сити (США) – с 14 по 18 февраля.

«Если Саша принял решение участвовать, то он понимает, на что он идёт. Единственное, ему нужно поправить стрельбу. Он гонится за скорострельностью, и качество хромает. Я думаю, что он принял правильное решение не поехать домой, а остаться тренироваться в Антхольце. Потому что это чревато болезнями — у нас в России вирусы ходят.

Думаю, он старается не замечать давления со стороны конкурентов, но от этого никуда не денешься. Но Саша сильный, я надеюсь, он не сломается. Мы будем его поддерживать. Если что, Саша, зови меня, я сама поговорю с этим Фуркадом. Конечно, некрасиво так долго прессовать спортсмена. Почему-то, когда на допинге попадались биатлонисты из других стран, такой травли не было", — цитирует Сорокину сайт «Матч ТВ».

В общем зачёте Кубка мира Александр Логинов занимает третье место, француз Мартен Фуркад — второе. Лидирует норвежец Йоханнес Бё.

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