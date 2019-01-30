Норвежские биатлонисты проводят тренировки, используя GPS-датчики

Норвежские биатлонисты провели ряд тренировок в Антхольце (Италия), для сбора дополнительной информации используя GPS-датчики.



Современный подход к тренировкам прокомментировал ответственный за GPS-тренировки Харри Лучсингер, работающий в Норвежском университете науки и технологий.



«Мы провели исследования, которые могут дать Норвегии преимущество в гонках в следующем году. Не хотелось бы раскрывать все секреты, но главной задачей таких тренировок является определение участков трассы, на которых спортсменам нужно экономить энергию и на которых можно выдавать свой максимум», — цитирует Лучсингера NRK.



«Результаты испытаний очень полезны. Благодаря ним мы можем получить много новой информации. Мы крайне заинтересованы в сотрудничестве с Харри», — сказал лидер норвежской сборной Йоханнес Бё.