Россияне выиграли эстафету на юниорском ЧМ по биатлону, несмотря на круг штрафа

В Осрблье (Словакия) продолжается юниорский чемпионат мира по биатлону. В эстафетной гонке у юниоров победу одержала сборная России в составе Карима Халили, Ильназа Мухаметзянова, Вадима Истамгулова и Василия Томшина. Серебро завоевали немцы. Третий результат продемонстрировали итальянцы.



Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрблье, Словакия

Эстафета. Юниоры

1. Россия (Карим Халили, Ильназ Мухаметзянов, Вадим Истамгулов, Василий Томшин) — 1:20.13,5 (1+9).

2. Германия (Юлиан Холландт, Тим Гротиан, Филипп Липовитц, Данило Ритмюллер) — +1,0 (0+4).

3. Италия (Михаэль Дуранд, Патрик Браунхофер, Седрик Кристилле, Даниэле Каппеллари) — +1,8 (0+3).

Сегодня, 30 января, в Осрблье также состоится эстафета у юниорок. За сборную России выступят Анастасия Кайшева, Татьяна Воронова и Ирина Казакевич.