Максимов: Южно-Сахалинск готов к проведению игр «Дети Азии» на 90%

Владимир Максимов, генеральный директор дирекции первых спортивных зимних игр «Дети Азии», которые пройдут 8-17 февраля в Южно-Сахалинске, рассказал о подготовке к турниру.



«Если оценивать готовность, то готовы мы на 90%. Потому что сейчас готовится к запуску объект, который станет изюминкой города, — лыжно-биатлонный комплекс. С вводом его многое станет готовым. Во всём остальном мы сейчас как при уборке квартиры перед днём рождения. В принципе у нас всё готово. С 1 февраля начнётся заезд специалистов, судейского корпуса, руководителей организаций.



Вся работа по подготовке была командной. Работу каждого оценим после проведения игр. Проблемы при подготовке. Зимние детские игры проводятся впервые. Главная сложность — размещение спортсменов. По требованиям международного комитета Игр должна быть некая деревня спортсменов. Сейчас у нас два кластера вмещают в себя четыре объекта размещения. Поэтому по размещению была проведена большая работа. Спасибо и частному бизнесу, который пошёл нам навстречу, где-то себе в убыток», — передаёт слова Максимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.