Максимов: на подготовку и проведение игр «Дети Азии» потрачено 600 млн рублей

Владимир Максимов, генеральный директор дирекции первых спортивных зимних игр «Дети Азии», которые пройдут 8-17 февраля в Южно-Сахалинске, рассказал, как будет использоваться инфраструктура по окончании соревнований, и назвал сумму, в которую обошлась подготовка к этому мероприятию.



«Что касается наследия, то все стадионы строятся для того, чтобы потом на них смогли тренироваться наши спортсмены. Все объекты построены по высшим стандартам. Надеемся, что Сахалин станет тренировочной площадкой для сборных России по разным видам спорта.

Если говорить о цифре, в которую обошлось проведение игр, то это небольшая сумма. За два года регион потратил на подготовку и проведение соревнований 600 миллионов рублей», — передаёт слова Максимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.