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Поляк Банька выдвинут Советом Европы на пост главы ВАДА

Поляк Банька выдвинут Советом Европы на пост главы ВАДА
Другие / Прочие виды спорта

Комитет Совета Европы, отвечающий за антидопинговые вопросы, принял решение выдвинуть министра спорта и туризма Польши Витольда Баньку на пост главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) от Европы, об этом сообщает Inside The Games.

Банька получил большинство голосов членов Совета Европы. Его соперниками по голосованию стали вице-президент ВAДA Линда Хеллеланд, а также министр труда, экономики, инноваций и спорта Бельгии Филипп Муйтерс.

«Это большая честь для меня», — написал Банька в своём «твиттере».

Напомним, что в данный момент президентом организации является 77-летний британец Крейг Риди. Новый глава ВАДА будет избран 7 ноября в Катовице (Польша). Полный список кандидатов на пост президента организации станет известен в мае.

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