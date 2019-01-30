Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на турнире Dragon Trophy в Словении, который пройдёт с 7 по 9 февраля, сообщается в пресс-релизе.

Также Россию на соревнованиях в Словении представят Анастасия Гулякова, Андрей Лазукин и Александр Петров.



Туктамышева в декабре пропустила чемпионат России, так как попала в больницу с воспалением лёгких. На чемпионате Европы в Минске, который состоялся с 23 по 27 января, Туктамышева была запасной. Турнир в Словении станет для неё первым после финала Гран-при в Ванкувере.

В текущем сезоне Туктамышева снова стала прыгать тройной аксель, благодаря чему вернулась на призовые места в международных турнирах. В финале Гран-при Елизавета заняла третье место.