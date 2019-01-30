Женская сборная России стала шестой в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону

Женская сборная России заняла шестое место в эстафете на юниорском чемпионате мира по биатлону в Осрблье (Словакия). За российскую команду бежали Анастасия Кайшева, Татьяна Воронова и Ирина Казакевич.

Победу одержала сборная Франции.

Биатлон. Юниорский чемпионат мира. Осрблье, Словакия

Эстафета. Юниорки

1. Франция (Камиль Бенед, Софи Шавью, Лу Жанмонно Лоран) – 54.26,4 (0+1)

2. Германия (Франциска Пфнюр, Ханна Кебингер, Юлиане Фрювирт) – +15,1 (0+3)

3. Швеция (Аманда Ландстрём, Энни Линд, Эльвира Карин Оберг) – +36,6 (0+4)

4. Италия (Самуэла Комола, Ирен Лардшнайдер, Микела Каррара) – +37,4 (0+5)

5. Норвегия (Мари Веттерхус, Хильде Фоссе, Яни Арнеклейв) – +37,9 (0+6)

6. Россия (Анастасия Кайшева, Татьяна Воронова, Ирина Казакевич) – +56,6 (0+8).