Американская горнолыжница рассказала, почему не разделась для журнала Maxim

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин рассказала, почему не стала раздеваться для съёмок в журнале Maxim.

Спортсменка была выбрана одной из участниц Maxim Hot 100, но вместо бикини сфотографировалась в спортивной одежде и с медалями Олимпийских игр—2018.



«Как многие из вас знают, прошлым летом я попала в список Maxim Hot 100. На фото я была в своей куртке и олимпийских медалях из Пхёнчхана. Среди женщин в бикини.



Это было сознательное решение, чтобы показать, что женщину могут признать за спортивные достижения, а не только за внешность. Я не самая красивая девушка, но много работаю ради достижения мечты.



Я сделала заявление, что меня не надо объективизировать из-за пола и внешности. А лучше сосредоточиться на моих достижениях в спорте», — написала Шиффрин в своём «твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Шиффрин.