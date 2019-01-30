Филатов: неудачное выступление в Вейк-ан-Зее вызвало такое заявление Крамника

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов прокомментировал решение Владимира Крамника завершить профессиональную карьеру в 43 года.

«Неудачное выступление в Вейк-ан-Зее (13-е место. — Прим. „Чемпионата“) вызвало такое эмоциональное заявление. Верим, что шахматист с таким талантом будет играть и передавать опыт как преподаватель в „Сириусе“ и как действующий шахматист. Надеюсь, верю, что увижу его на шахматной Олимпиаде в Ханты-Мансийске», — цитирует Филатова сайт РШФ.

Крамник являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации. В 2006 году титулы чемпиона мира были объединены — Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова. В 2007 году уступил шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.