«Астраханочка» переиграла «Динамо-Синару» в женской Суперлиге по гандболу

«Астраханочка» одержала победу над «Динамо-Синарой» в матче женского чемпионата России по гандболу. Встреча завершилась со счётом 26:23 в пользу хозяев.



«Астраханочка» одержала девятую победу в 14 матчах женской Суперлиги и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо-Синара» потерпело девятое поражение в 14 играх и идёт восьмым.



В следующем туре «Астраханочка» 6 февраля примет на своей площадке «АГУ-Адыиф», а «Динамо-Синара» сыграет с этим же соперником 4 февраля.



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины



«Астраханочка» (Астрахань) — «Динамо-Синара» (Волгоград) — 26:23 (13:15).



Чемпионат России по гандболу среди женщин проводится с 1993 года. Действующим чемпионом первенства является «Ростов-Дон».