Хореограф Самарина: цель нашей с Сашей работы в том, чтобы он стал чемпионом

Артист ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Рамиль Мехдиев, являющийся хореографом российского фигуриста Александра Самарина, рассказал о работе со спортсменом.

Самарин занял второе место на чемпионате Европы—2019 в Минске.

«У Саши особенный стиль, особенный вкус катания, заключающийся в глубине своего сознания и эмоций. Светлана Владимировна Соколовская в особенности и вся команда смогли развить, вытащить из «особенного» Саши самые яркие, мужские элементы фигурного катания, которые привели в итоге к серебру чемпионата Европы.



Я никогда не приемлю вторых и третьих мест. И соответствующим же образом настраиваю своих учеников. В работе с Сашей моя цель состоит в том, чтобы в будущем он был чемпионом. В том числе на крупных международных стартах. Не вторым и не третьим, а лучшим и самым сильным.



Сашу я буду вести и обучать новым особенностям хореографии, актёрского мастерства и раскрепощать его всеми способами, доводя его способности до совершенства», – цитирует Мехдиева «РИА Новости».