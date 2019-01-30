Волков: весь мир может позавидовать нашим биатлонным комплексам

Олимпийский чемпион по биатлону Алексей Волков оценил организацию тестовых соревнований Универсиады-2019 в Красноярске.

Сегодня в Красноярске завершился первый день тестовых соревнований Универсиады, которые прошли в рамках 4-го этапа Кубка России.

«Весь мир может позавидовать тому, какие у нас в России строят биатлонные комплексы. Можно проехаться по России и провести все девять этапов Кубка мира.



В Красноярске я был последний раз ещё в юниорах, лет десять назад. Конечно, всё изменилось неузнаваемо. Комплекс шикарный отстроили, трассы в отличном состоянии. И то, что зимняя Универсиада-2019 пройдёт в России, в Красноярске, — просто прекрасно для развития спорта в нашей стране», — приводит слова Волкова сайт телеканала «Матч ТВ».