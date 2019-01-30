Туктамышева пошутила на тему конфликтов между фанатами Загитовой и Медведевой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила на тему конфликтов между фанатами Алины Загитовой и Евгении Медведевой.



«Высказывания некоторых людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют. Так и жду, чтобы вышел Дроздов и начал «В мире животных»: «Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе».



— Николай Николаевич, а где туктамышевоботы?



— Они давно вымерли», — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

Туктамышева в декабре пропустила чемпионат России, так как попала в больницу с воспалением лёгких. На чемпионате Европы в Минске, который состоялся с 23 по 27 января, Елизавета была запасной.

В текущем сезоне Туктамышева снова стала прыгать тройной аксель, благодаря чему вернулась на призовые места в международных турнирах. В финале Гран-при Елизавета заняла третье место.