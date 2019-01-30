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Туктамышева пошутила на тему конфликтов между фанатами Загитовой и Медведевой

Туктамышева пошутила на тему конфликтов между фанатами Загитовой и Медведевой
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева пошутила на тему конфликтов между фанатами Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Высказывания некоторых людей в комментариях на тему фигурного катания порой удивляют. Так и жду, чтобы вышел Дроздов и начал «В мире животных»: «Здесь вы можете увидеть загибота, а рядом с ним медвебот, их обычно можно наблюдать вместе».

— Николай Николаевич, а где туктамышевоботы?

— Они давно вымерли», — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

Туктамышева в декабре пропустила чемпионат России, так как попала в больницу с воспалением лёгких. На чемпионате Европы в Минске, который состоялся с 23 по 27 января, Елизавета была запасной.

В текущем сезоне Туктамышева снова стала прыгать тройной аксель, благодаря чему вернулась на призовые места в международных турнирах. В финале Гран-при Елизавета заняла третье место.

Туктамышева выступит на турнире Dragon Trophy в Словении
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