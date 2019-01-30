В ZASPORT начал работу экипировочный центр для олимпийской команды России

30 января во флагманском магазине ZASPORT в Москве, на Новом Арбате, 26, начал работать экипировочный центр для представителей олимпийской команды России, которая 8 февраля отправится в Сараево на XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль.



Соревнования пройдут с 9 по 16 февраля. Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, кёрлингу, хоккею, сноуборду, фигурному катанию, шорт-треку и горнолыжному спорту.



Каждый комплект, который получат спортсмены и члены делегации, включает в себя 42 единицы: парадный, горнолыжный и тренировочный костюмы, парку, толстовки, худи, брюки, джинсы и футболки с длинным и коротким рукавом, термобельё, шапку, шарф, перчатки, бейсболку, ботинки, кроссовки, тапочки для душа, носки, полотенце, чемодан, рюкзак, поясную сумку, солнцезащитные очки.

Основные цвета экипировки — серый, белый, синий и красный. На форму нанесены логотипы Team Russia, государственный герб, олимпийские кольца, надписи RUSSIA и RUS.



Первыми экипировку получили хоккеисты — команда приехала на примерку в полном составе с подмосковной базы в Новогорске.



«Я видел экипировку ZASPORT на спортсменах олимпийской сборной, и мне ещё тогда очень понравилось, как она выглядит. Сейчас, когда я сам примерил комплект экипировки, могу с уверенностью сказать, что мне нравится всё: качество, материалы, то, как проработана каждая деталь, как сделана каждая молния. Нам предстоят важные соревнования, но я стараюсь сохранять спокойствие и на льду просто делать свою работу, как на тренировке, чтобы в какой-то момент не перегореть. Мы будем бороться всей командой за первое место и, надеюсь, сможем вернуться с золотыми медалями», — сказал нападающий Василий Пономарёв.