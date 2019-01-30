Заявка России на ЧМ по фигурному катанию будет сформирована до 25 февраля

Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков рассказал о сроках формирования состава сборной на чемпионат мира, который пройдёт в Сайтаме (Япония) с 18 по 24 марта.



«На чемпионат мира кандидаты в команду будут определяться с учётом результатов выступлений на континентальном первенстве, а для запасных — отбор на других соревнованиях. Это произойдёт между 22 февраля, когда завершится Кубок России, и крайним сроком подачи заявок на чемпионат мира, который истекает 25-го числа.



До 25 февраля будет сформирован заявочный состав на чемпионат мира с учётом рекомендаций тренерского совета, который рассмотрит итоги выступления команды на чемпионате Европы и участия запасных, а также тех спортсменов, кто пожелает это сделать, на финале Кубка России в Новгороде или на Универсиаде», — цитирует Горшкова «Команда России».

Туктамышева пошутила на тему конфликтов между фанатами Загитовой и Медведевой