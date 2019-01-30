Фернандес: сможет ли девушка, исполняющая четверные в 12, сделать их и в 25?

Семикратный чемпион Европы по фигурному катанию испанец Хавьер Фернандес, объявивший о завершении карьеры, поделился мыслями об исполнении девушками четверных прыжков.



«Некоторые девушки уже исполняли тройные аксели и четверные прыжки. Кажется, спорт движется в этом направлении. Японка и русская девушка снова выполняют тройные аксели, теперь ещё и американка. Другая россиянка делает четверные.



Может, это здорово, но нужно подождать несколько лет, чтобы понять, насколько это здорово на самом деле. Худшим вариантом для фигурного катания будет, если 14-летней девочке придётся завершать карьеру, потому что она больше не сможет делать свои прыжки. Может ли девушка, прыгающая четверные в 12, исполнять их и в 25? На этот вопрос и предстоит ответить», — цитирует Фернандеса NBC Sports.

Фернандес: в карьере я достиг большего, чем предполагал изначально