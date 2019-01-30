Конгресс США поддержал «закон Родченкова» об уголовном наказании за допинг

Сенат и Палата представителей США поддержали «закон Родченкова» об уголовном наказании за допинг, сообщает Inside the Games.

Закон назван в честь информатора ВАДА Григория Родченкова и предполагает штраф до $ 1 млн и тюремное заключение до 10 лет за участие в допинговых схемах. Закон планируется применять на чемпионатах мира по разным видам спорта и на Олимпиадах.



«Мы должны противостоять плохому поведению коррумпированных властей России. Настало время ввести жёсткие наказания за мошенничество России и дать сигнал о том, что Россия и другие спонсоры мошенничества на государственном уровне не могут использовать коррупцию в качестве инструмента внешней политики», — заявил представитель Демократической партии США Шелдон Уайтхаус.