Ягудин: в прошлом году у Загитовой был задор, а сейчас она опустошена

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мыслями о выступлениях российской фигуристки Алины Загитовой в этом сезоне.

Спортсменка заняла лишь пятое место на чемпионате России и стала второй на чемпионате Европы и в финале Гран-при.



«Почему Загитовой не удаётся откатать чисто? Изменения организма, переходный возраст, постолимпийский сезон, опустошение после такого сложного сезона. Вот Самодурова сейчас, как Загитова в прошлом году: пляшет, поёт, танцует, прыгает, вращается. У Алины был такой же задор в прошлом году.



Когда ты приезжаешь на турниры в статусе чемпионки России, Европы и Олимпиады, это очень сложно. Нужно просто пережить этот момент, потому что Загитова — именно та спортсменка, которая навсегда останется звездой нашего женского одиночного катания, она навсегда наша олимпийская чемпионка, и у неё есть арсенал для победы над японками.



Она словно опустошена. Может, надо было пропустить какое-то время, чтобы полностью восстановиться», — цитирует Ягудина «Лайф».