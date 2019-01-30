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Ягудин: в прошлом году у Загитовой был задор, а сейчас она опустошена

Фото: РИА Новости
Ягудин: в прошлом году у Загитовой был задор, а сейчас она опустошена
Другие / Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мыслями о выступлениях российской фигуристки Алины Загитовой в этом сезоне.

Спортсменка заняла лишь пятое место на чемпионате России и стала второй на чемпионате Европы и в финале Гран-при.

«Почему Загитовой не удаётся откатать чисто? Изменения организма, переходный возраст, постолимпийский сезон, опустошение после такого сложного сезона. Вот Самодурова сейчас, как Загитова в прошлом году: пляшет, поёт, танцует, прыгает, вращается. У Алины был такой же задор в прошлом году.

Когда ты приезжаешь на турниры в статусе чемпионки России, Европы и Олимпиады, это очень сложно. Нужно просто пережить этот момент, потому что Загитова — именно та спортсменка, которая навсегда останется звездой нашего женского одиночного катания, она навсегда наша олимпийская чемпионка, и у неё есть арсенал для победы над японками.

Она словно опустошена. Может, надо было пропустить какое-то время, чтобы полностью восстановиться», — цитирует Ягудина «Лайф».

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