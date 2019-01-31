Ласицкене выиграла турнир в Котбусе

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на международном турнире в Котбусе (Германия).

Ласицкене преодолела высоту в 2,02 м. Второй стала литовка Айрине Пальшите (1,98 м). Третье место заняла украинка Юлия Левченко (1,96 м).

Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в организации. Россиянка является двукратной чемпионкой мира.

Ранее Ласицкене одержала победу на Всероссийских соревнованиях «Кубок Сталинграда», которые прошли в Волгограде. Мария со второй попытки преодолела планку на высоте 2,01 м.