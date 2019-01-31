Драчёв: пройдёт ещё некоторое время, и мы увидим зрелый биатлон Мироновой

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление Светланы Мироновой в нынешнем розыгрыше Кубка мира. В общем зачёте она занимает 36-е место. На шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия) Светлана заняла седьмое место в спринте.

«После трёх этапов Кубка мира видим стремление Светланы Мироновой показать высокий результат, что нас порадовало. У неё есть шанс хорошо побороться в спринтерской гонке. Уже её начинаем обкатывать на некоторых эстафетах, масс-стартах. Думаю, пройдёт ещё некоторое время, и мы увидим её зрелый биатлон», — цитирует Драчёва сайт «Матч ТВ».

Миронова вошла в состав команды, которая отправится на тренировочный сбор в Риднау (Италия) для подготовки к чемпионату Европы.

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