Мелихов: два места в командах по биатлону на Универсиаде будут у красноярцев

Технический делегат Союза биатлонистов России Вадим Мелихов отметил важность стартовавшего в Красноярске этапа Кубка России, который является отборочным на Универсиаду-2019.



«Здесь собрались все основные кандидаты для участия в зимней Универсиаде-2019. Именно эти соревнования станут завершающим отборочным этапом для биатлонистов, которые будут принимать участие в Студенческих играх в составе сборной России. В Красноярске созданы все условия не только для проведения соревнований самого высокого уровня, но и для подготовки классных спортсменов. Подтверждение этому — второе место в спринтерской гонке красноярского биатлониста Александра Дедюхина. Это доказывает, что в регионе ведётся хорошая работа и создана вся инфраструктура, чтобы добиваться высоких спортивных результатов.

Окончательный состав сборной России на Студенческие игры ещё не определён, но есть решение Союза биатлонистов России предоставить два места красноярским спортсменам — в мужской и женской командах, — приводит слова Мелихова официальный сайт Универсиады.

Накануне спринтерские гонки выиграли Екатерина Мошкова и Максим Буртасов.

Мошкова выиграла спринт на этапе Кубка России по биатлону в Красноярске