Драчёв: на чемпионате Европы мы ещё обыграем, кто и что побежит

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о подготовке сборной к чемпионату Европы и мира. Чемпионат Европы пройдёт в Минске (Беларусь) с 20 по 24 февраля. Чемпионат мира состоится в Эстерсунде (Швеция) 7-17 марта.

«Увидели нюансы, которые надо исправить к чемпионату Европы и мира. Мы сейчас сборную разделили на две группы — часть уехала на северо-американские этапы, а другая часть уедет на сбор. На чемпионате Европы мы ещё обыграем, кто и что побежит.

Нам надо собрать команду на женскую эстафету. Есть уже понятие, кто у нас побежит в смешанных эстафетах", — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».

13 января женская и мужская сборные России выиграли эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. За женскую команду бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. За мужскую сборную выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышкои Александр Логинов.