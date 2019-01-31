Каплина, Мошкова, Иванов и Филимонов выиграли смешанную эстафету на 4-м этапе КР

В Красноярске продолжается четвёртый этап Кубка России по биатлону. Вторая сборная Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Екатерины Мошковой, Дмитрия Иванова и Вадима Филимонова выиграла смешанную эстафету. Второй стала первая команда региона. Тройку призёров замкнула сборная Республики Башкортостан.

Биатлон. Кубок России. Четвёртый этап. Красноярск

Смешанная эстафета

1. ХМАО-Югра-2 (Елизавета Каплина, Екатерина Мошкова, Дмитрий Иванов, Вадим Филимонов) — 1:22.18,3 (0+13).

2. ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Кристина Смирнова, Пётр Пащенко, Иван Томилов) — +41,5 (1+12).

3. Республика Башкортостан (Анастасия Толмачёва, Карина Бахтина, Алексей Петров, Александр Жирный) — +3.11,4 (2+12).

4. Красноярский край (Светлана Бочкарёва, Маргарита Васильева, Тимур Махамбетов, Александр Дедюхин) — +4.31,1 (1+16).

Соревнования в Красноярске являются тестовыми в преддверии Универсиады-2019, а также отборочными на Студенческие игры и чемпионат Европы в Минске (Беларусь).

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