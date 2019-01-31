Кугаевский — о победе россиян: вообще не помню таких эстафет на первенстве мира

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России Максим Кугаевский прокомментировал победу сборной России в эстафете на чемпионате мира среди юниоров в Осрблье.

Золото завоевали Карим Халили, Ильназ Мухаметзянов, Вадим Истамгулов и Василий Томшин. Вторыми стали немцы, третьими — итальянцы.

«Вообще не помню таких эстафет на первенстве мира, чтобы три команды расположились фактически в одной секунде друг от друга на финише. Здорово, что в упорной борьбе удача была на стороне нашей команды. Это очень радостное событие, особенно на фоне первых дней соревнований, ставших крайне неудачными для сборной России.

Хочется отметить весомый вклад Вадима Истамгулова. Тюменец принял эстафету пятым, а передал лидером. Он справился с психологическим давлением. В очень стрессовой ситуации на «стойке» Вадим отстрелял успешно плюс мощно прошёл последний круг. И благодаря этому сделал отрыв в 14,4 секунды от ближайшего преследователя, которого Томшину хватило для того, чтобы реализовать наши надежды на последнем этапе и опередить на финише немецкого спортсмена и представителя Италии. Радует, что продолжается победная традиция последних лет. Наши юниоры выиграли эстафету пятый год подряд. И в очередной раз сделать это помог тюменский спортсмен!" — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».