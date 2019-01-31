Уолден объяснил, почему ВАДА и МОК не реагируют на новости о «законе Родченкова»

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, в своём «твиттере» ответил на комментарий о том, почему ВАДА и МОК сохраняют молчание по поводу решения Конгресса США поддержать «закон Родченкова» об уголовном наказании за допинг.

Закон предполагает штраф до $ 1 млн и тюремное заключение до 10 лет за участие в допинговых схемах. Закон планируется применять на чемпионатах мира по разным видам спорта и на Олимпиадах.

В «твиттере» Джима написали: «Почему ВАДА и МОК так молчаливы в этой ситуации, когда проведена потрясающая реформа? Ведь это тот прогресс, которого они хотели?».

Уолден ответил: «Я полностью согласен. Они молчат, потому что эти организации состоят из членов, некоторые из которых погрязли в конфликтах, коррупции. Реформе для борьбы с допинговым мошенничеством нужен независимый надзирательный орган. Скоро такой появится».

Конгресс США поддержал «закон Родченкова» об уголовном наказании за допинг