Драчёв: Логинов становится только сильнее

Президент Союз биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление Александра Логинова в нынешнем сезоне. Спортсмен, которому сегодня, 31 января, исполнилось 27 лет, занимает третье место в общем зачёте Кубка мира.

«Всё, что происходит, укрепляет его характер. Логинов становится только сильнее. Те черты, которые он имеет — упорство, устойчивость и умение собираться, когда надо, только усилятся.

Результаты Логинова в этом сезоне? Это не случайность, а закономерность, которую показывает по ходу сезона. Логинов был лучшим на всех контрольных тренировках. Сейчас он доказывает свой уровень", — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».

Логинов вошёл в состав сборной России на североамериканские этапы Кубка мира, которые пройдут в феврале.

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