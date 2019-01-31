Биатлонистка Мошкова: буду рада защищать честь страны на любых соревнованиях

Биатлонистка Екатерина Мошкова, накануне выигравшая спринт на четвёртом этапе Кубка России в Красноярске, а сегодня, 31 января, победившая в составе команды ХМАО-Югра-2 в смешанной эстафете, рассказала, на каком из международных стартов хотела бы выступить.

«Универсиада и чемпионат Европы? Сложно сказать, наверное, статус чемпионата Европы повыше, тем более в этом году там будут выступать некоторые спортсмены с Кубка мира. Но Универсиада в России, и хотелось бы выступить на ней. Куда пройду по очкам, там и буду выступать. Буду рада защищать честь страны на любых соревнованиях», — приводит слова Мошковой News.ru.

Чемпионат Европы пройдёт в Минске 20-24 февраля. Универсиада состоится в Красноярске 2-12 марта.

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