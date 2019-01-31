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Сенатор Уикер: Родченков боится, что русские бандиты однажды найдут его

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images
Сенатор Уикер: Родченков боится, что русские бандиты однажды найдут его
Другие / Биатлон

Американский сенатор Роджер Уикер отметил важность решения Сената и Палаты представителей США поддержать «закон Родченкова» об уголовном наказании за допинг.

Закон назван в честь информатора ВАДА Григория Родченкова и предполагает штраф до $ 1 млн и тюремное заключение до 10 лет за участие в допинговых схемах. Закон планируется применять на чемпионатах мира по разным видам спорта и на Олимпиадах.

«Без храбрости Родченкова мы всё ещё ничего бы не знали о размерах мошенничества с допингом в России. Сейчас Григорий прячется, он боится, что русские бандиты могут однажды найти его. Родченков и другие смелые личности, которые раскрывают преступления авторитарных режимов, заслуживают лучшего», — приводит слова Уикера AFP.

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