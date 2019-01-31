Политик Бёрджесс — о решении ВАДА по РУСАДА: это отказ от защиты честного спорта

Член Палаты представителей Майкл Бёрджесс прокомментировал решение законодательных органов США поддержать «акт Родченкова» об уголовном наказании за допинг.

Закон назван в честь информатора ВАДА Григория Родченкова и предполагает штраф до $ 1 млн и тюремное заключение до 10 лет за участие в допинговых схемах. Закон планируется применять на чемпионатах мира по разным видам спорта и на Олимпиадах.

«Недавнее решение ВАДА предоставить пропуск России свидетельствует о том, что лидеры международного спортивного движения отказываются защищать честный спорт. Нынешнее положение вещей уже доказало свою неэффективность и неуместность в деле защиты чистых спортсменов и предотвращения махинаций допингом», — приводит слова Бёрджесса AFP.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. На минувшей неделе исполком ВАДА оставил неизменным статус РУСАДА, не став применять к нему санкции.

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