Колович: самый сложный подъём у нас перед стрельбой. Это фишка Красноярска

Операционный директор спортивного центра «Академия Биатлона» Кирилл Колович оценил готовность трассы в Красноярске к Универсиаде, которая пройдёт со 2 по 12 марта.

«Трассы готовы на сто процентов. Главный, самый сложный подъём у нас перед стрельбой. Это фишка Красноярска. Все спортсмены оценили трассы на высоком уровне. Окончательную оценку получим от Союза биатлонистов России после тестовых соревнований. Если будут какие-то недочёты, будем локально исправлять.

До Универсиады нам остаётся подправить несколько шероховатостей. Они в большей степени логистические: перенаправить поток людей, зрителей пустить по другому пути. Ветер для спортсменов — это минус. Для нас — плюс, так как мы смогли протестировать объект перед Универсиадой в самых сложных условиях", — цитирует Коловича сайт «Матч ТВ».

Этап Кубка России по биатлону в Красноярске, который стартовал накануне, является тестовым в преддверии Универсиады.