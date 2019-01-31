Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, фигуристка Евгения Медведева примет участие в шоу Stars on Ice Canada, о чём сообщает официальный сайт события.



Помимо Медведевой на турнире выступят: олимпийские чемпионы из Канады Патрик Чан, Кейтлин Осмонд и Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, олимпийские призёры Элвис Стойко и Джеффри Баттл, а также трёхкратные чемпионы мира из США Кейтлин Уивер и Эндрю Поже.



На протяжении последнего года Медведева живёт и тренируется в Канаде. Её тренером является Брайан Орсер. На чемпионате России Медведева заняла седьмое место и не смогла отобраться на чемпионат Европы в Минске.



Ранее Евгения сообщила о желании вернуться в Россию.