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Медведева примет участие в шоу Stars on Ice Canada

Медведева примет участие в шоу Stars on Ice Canada
Другие / Фигурное катание

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, фигуристка Евгения Медведева примет участие в шоу Stars on Ice Canada, о чём сообщает официальный сайт события.

Помимо Медведевой на турнире выступят: олимпийские чемпионы из Канады Патрик Чан, Кейтлин Осмонд и Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд, олимпийские призёры Элвис Стойко и Джеффри Баттл, а также трёхкратные чемпионы мира из США Кейтлин Уивер и Эндрю Поже.

На протяжении последнего года Медведева живёт и тренируется в Канаде. Её тренером является Брайан Орсер. На чемпионате России Медведева заняла седьмое место и не смогла отобраться на чемпионат Европы в Минске.

Ранее Евгения сообщила о желании вернуться в Россию.

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