Джексон Ли: РФ больше не должна считать, что махинации останутся без последствий

Член Палаты представителей Шейла Джексон Ли оценила важность решения законодательных органов США поддержать «акт Родченкова» об уголовном наказании за допинг.

Закон назван в честь информатора ВАДА Григория Родченкова и предполагает штраф до $ 1 млн и тюремное заключение до 10 лет за участие в допинговых схемах. Закон планируется применять на чемпионатах мира по разным видам спорта и на Олимпиадах.

«Россия или любое другое авторитарное государство больше не должны считать, что заговоры с целью допингового обмана останутся без правовых последствий», – приводит слова политика «Голос Америки».

Показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Родченкова, бежавшего из России в конце 2015 года, привели к тому, что российские спортсмены участвовали в зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.