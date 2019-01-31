Воронина и Шевченко выиграли сингл-микст на этапе Кубка России по биатлону

В Красноярске продолжается четвёртый этап Кубка России по биатлону. Представители Свердловской области Тамара Воронина и Алексей Шевченко выиграли одиночную смешанную эстафету. Вторыми стали Юлия Дроздова и Кирилл Стрельцов. Тройку призёров замкнули Вера Румянцева и Артём Смирнов.



Биатлон. Кубок России. Четвёртый этап. Красноярск

Сингл-микст

1. Тамара Воронина/Алексей Шевченко (Свердловская область) — 41.50,3 (0+8).

2. Юлия Дроздова/Кирилл Стрельцов (Московская область) — +8,7 (0+9).

3. Вера Румянцева/Артём Смирнов (Москва) — +17,4 (0+4).

4. Анна Никулина/Максим Буртасов (Новосибирская область) — +35,4 (1+12)…

6. Людмила Улыбина/Алексей Волков (ХМАО) — +44,7 (0+10).

Ранее смешанную эстафету выиграла вторая сборная Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе Елизаветы Каплиной, Екатерины Мошковой, Дмитрия Иванова и Вадима Филимонова.