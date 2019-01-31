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К. Резцова: из-за ветра я очень долго соображала, что нужно делать

К. Резцова: из-за ветра я очень долго соображала, что нужно делать
Другие / Биатлон

Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в спринте на четвёртом этапе Кубка России в Красноярске. Она заняла второе место. Победу одержала Екатерина Мошкова, тройку призёров замкнула Тамара Воронина.

«Давно не стреляла при таком ветре и плюс это новое для меня стрельбище, я вот только пристрелялась и очень долго пристреливалась. Ветер на разных щитах разный. Не понятно. Пристреливались — ветер дул вправо, пришла на лёжку — ветер дул влево. Я очень долго соображала, что нужно делать, нужна ли поправка, поэтому да, тяжело было», — приводит слова Резцовой сайт телеканала «Енисей».

Сегодня, 31 января, она в составе сборной ХМАО-Югра-1 заняла второе место в смешанной эстафете.

Соревнования в Красноярске являются тестовыми в преддверии Универсиады-2019, а также отборочными на студенческие Игры и чемпионат Европы в Минске (Беларусь).

Мошкова выиграла спринт на этапе Кубка России по биатлону в Красноярске
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