К. Резцова: из-за ветра я очень долго соображала, что нужно делать

Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в спринте на четвёртом этапе Кубка России в Красноярске. Она заняла второе место. Победу одержала Екатерина Мошкова, тройку призёров замкнула Тамара Воронина.

«Давно не стреляла при таком ветре и плюс это новое для меня стрельбище, я вот только пристрелялась и очень долго пристреливалась. Ветер на разных щитах разный. Не понятно. Пристреливались — ветер дул вправо, пришла на лёжку — ветер дул влево. Я очень долго соображала, что нужно делать, нужна ли поправка, поэтому да, тяжело было», — приводит слова Резцовой сайт телеканала «Енисей».

Сегодня, 31 января, она в составе сборной ХМАО-Югра-1 заняла второе место в смешанной эстафете.



Соревнования в Красноярске являются тестовыми в преддверии Универсиады-2019, а также отборочными на студенческие Игры и чемпионат Европы в Минске (Беларусь).