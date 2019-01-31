Павличенко: немцы наладили дисциплину и начали с нами здороваться

Российский саночник Семён Павличенко прокомментировал завоевание двух бронзовых медалей на чемпионате мира в Германии.



«Немцы рады за нас, поздравили нас. Они стали хорошими ребятами, немножко наладили дисциплину — раньше они порой и не здоровались с нами. Они стали дисциплинированнее после того, как мы начали очень хорошо выступать.



Естественно, от чемпионата Европы я жду только победы — по-другому и быть не может. И я настраиваюсь на то, чтобы пробиться в группу сильнейших, а не оказаться в Кубке наций. У меня всегда настрой только на победу.



Олимпийские игры — это Олимпийские игры, но жить-то когда-то тоже надо. Конечно, если я буду хорошо зарабатывать и у меня будет возможность возить свою семью на какие-то старты сезона и чаще видеть жену и детей, тогда да. Но спорт — это не настоящая жизнь, когда ты по много месяцев не видишь своих родных. Да, для меня все наши спортсмены в команде родные, но всё же хочется ведь и других родных, своих близких повидать», — цитирует Павличенко «Р-Спорт».

Саночник Павличенко — бронзовый призёр чемпионата мира в Германии