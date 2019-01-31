Маматов: Логинов отдувается за всех, а остальные только пытаются

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов оценил выступление мужской сборной России в нынешнем сезоне. Лучший из россиян, Александр Логинов, в общем зачёте Кубка мира занимает третье место.

«Логинов отдувается за всех, а остальные только пытаются. Не всё получается. Когда хочется достичь результата, надо абстрагироваться от всего. Приходишь на огневой рубеж – никого не видишь и никого не слышишь. Дима Гараничев здорово пробежал в эстафете в Оберхофе. Я подумал: вот, наконец созрел. Он потом рассказывал в интервью: «Пришёл на огневой рубеж. Никого не видел. Ничего не слышал». Мне это так понравилось! Я сам так же делал, хотя мы стреляли из боевых винтовок. Не надо отвлекаться на результат. Он тебя найдёт, если ты всё сделаешь нормально. Делать надо то, что ты умеешь, а не то, что хочется.

Когда Логинов начинает стрелять, особенно из положения лёжа, немного зацикливается. Стрелять надо быстро, но чётко. Если видишь, что мушка пошла дальше, то лучше переведи её на соседнюю мишень. И стреляй по ней, а потом вернёшься. Но к этому надо готовиться на тренировках, а не просто услышал и сделал. Так не получается.



Не выведут ли Фуркад и Бё Логинова из себя допинговой темой? Наша федерация уже наехала на них. Президент IBU выступил с заявлением, что все недостатки Логинова ушли в прошлое», — цитирует Маматова «Спорт день за днём».

Седьмой этап Кубка мира стартует в Кэнморе (Канада) 7 февраля.

Сорокина: если что, Саша Логинов, зови меня, я сама поговорю с этим Фуркадом