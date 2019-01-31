Банька создаст фонд по борьбе с допингом в случае победы на выборах главы ВАДА

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька, который был выдвинут Советом Европы на пост главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в случае победы намерен создать фонд по борьбе с допингом в странах, которые испытывают проблемы в этом направлении, об этом сообщает Польское агентство печати.



Также Банька хотел бы изменить метод оглашения решений ВАДА таким образом, чтобы они по большей части были публичными.



Напомним, что в данный момент президентом организации является 77-летний британец Крейг Риди. Новый глава ВАДА будет избран 7 ноября в Катовице (Польша). Полный список кандидатов на пост президента Всемирного антидопингового агентства станет известен в мае.

Поляк Банька выдвинут Советом Европы на пост главы ВАДА