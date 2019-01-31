Минспорт РФ утвердил исключение Зубкова из списка тренеров сборной по бобслею

Министерство спорта России утвердило исключение Александра Зубкова из числа тренеров сборной России по бобслею, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



16 января IBSF дисквалифицировала Зубкова на два года за нарушения антидопинговых правил. Отстранение включает в себя запрет спортивной и административной деятельности в национальных федерациях, связанных с бобслеем.



22 января покинул пост президента Федерации бобслея России до конца дисквалификации. Исполняющей обязанности президента организации стала Елена Аникина.



Ранее комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты на Олимпиаде в Сочи, где Александр завоевал две золотые медали.