Пихлер: люблю Россию. Мне никогда не будет безразлично то, что у вас происходит

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал об опыте, который получил во время работы в России.

«В России я научился быть лидером. До приезда в вашу страну моя работа носила гораздо более индивидуальный характер. Здесь же я попал в довольно обширный тренерский коллектив — как сторонников, так и оппонентов — и должен был учиться очень многим вещам. Тому, как убедить людей в правильности своих взглядов, как руководить ими. В этом плане пребывание в вашей стране действительно стало для меня колоссальной школой. Что касается методической части и подготовки спортсменов, боюсь, что у меня с российскими тренерами совсем разные взгляды. И были, и остаются.

У меня остались очень хорошие связи с некоторыми тренерами и спортсменами. Всё-таки на протяжении трёх лет это была моя команда, а я не тот человек, который меняет свои взгляды и своё отношение к людям, как только переменится ветер. Я люблю Россию, поэтому мне никогда не будет безразлично, что происходит у вас в стране и российском биатлоне», — цитирует Пихлера «РИА Новости».

Пихлер работал с женской сборной России по биатлону с 2011 по 2014 год.

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