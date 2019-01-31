Олимпийский чемпион лыжник Легков примет участие в биатлонной гонке

Олимпийский чемпион в лыжной гонке на 50 км, серебряный призёр в эстафете Александр Легков примет участие в любительской биатлонной гонке, которая пройдёт в рамках зимнего фестиваля Snow Fest, сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий Timerman.

Фестиваль запланирован на 1-3 февраля и пройдёт в Альметьевске (Татарстан),



Александр Легков отметил, что старт в биатлоне послужит отличной разминкой перед лыжным марафоном, который пройдёт 3 февраля. На гонку уже заявились 50 человек.



На минувшей неделе Александр принял участие в знаменитой лыжной гонке «Марчалонга» — масс-старт на 70 км классическим стилем (от города Моэна до Кавалезе). Победитель «Тур де Ски» 2013 года пришёл к финишу 29-м.