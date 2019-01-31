Шевченко: спасибо Ворониной, которая создавала для меня хороший задел

Представитель Свердловской области Алексей Шевченко поделился впечатлениями от победы в сингл-миксте на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Красноярске. Он выступал вместе с Тамарой Ворониной.

«Это была очень необычная гонка, мы бежали её впервые. Но нам понравилось: всё очень динамично, всё происходит вокруг тебя, всё на виду. Спасибо моей подруге по команде, которая создавала для меня хороший задел. Вообще, очень довольны: справились со стрельбой и пробежали неплохо», — приводит слова Шевченко официальный сайт Универсиады в Красноярске.

Вторыми в одиночной смешанной эстафете стали Юлия Дроздова и Кирилл Стрельцов (Московская область). Тройку призёров замкнули Вера Румянцева и Артём Смирнов (Москва).