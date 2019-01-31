Биатлонист Филимонов: рад, что мы победили, а я принёс команде пользу

Биатлонист Вадим Филимонов прокомментировал победу в смешанной эстафете на четвёртом этапе Кубка России в Красноярске. Первое место заняла команда ХМАО-Югра-2 в составе Елизаветы Каплиной, Екатерины Мошковой, Дмитрия Иванова и Филимонова.

«Гонка складывалась напряжённо. Рад, что моя команда победила, а у меня получилось принести ей пользу. Сегодня был не такой сильный ветер, как накануне, но всё равно с порывами, и нужно было внимательно отработать на рубеже. В целом нужно отметить, что трасса готова, хороша и в целом высокий уровень организации соревнований. Я думаю, что Красноярск полностью готов к проведению зимней Универсиады-2019», — приводит слова Филимонова официальный сайт Универсиады.

Второй стала сборная ХМАО-Югра-1. Тройку призёров замкнула команда Республики Башкортостан.