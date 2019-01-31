Российские легкоатлеты выступят на международных соревнованиях под флагом России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены, которые будут участвовать в Европейском юношеском олимпийском летнем фестивале и в Европейских играх 2019 года смогут выступать под российским флагом.



«Что касается участия в олимпийских мероприятиях представителей отстраненной федерации, в частности ВФЛА, наши спортсмены смогут выступить на Юношеском олимпийском фестивале в Баку и на Европейских играх в Минске под флагом сборной России», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».



Напомним, что начиная с 2015 года российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях лишь под нейтральным флагом.



Европейские игры-2019 и Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль пройдут летом в Минске и Баку соответственно.