Президент IAAF Коэ будет баллотироваться на второй срок

Президент Международной федерации легкоатлетических ассоциаций Себастьян Коэ будет баллотироваться на второй срок, сообщает Reuters. 62-летний функционер, являющийся двукратным олимпийским чемпионом в беге на 1500 м, впервые был избран главой IAAF в августе 2015 года.

«Мы взяли уверенный старт, и теперь мне бы хотелось получить шанс закончить начатое», — сказал Коэ.

После завершения карьеры в 1990 году Коэ стал политическим деятелем и спортивным функционером. Среди прочего он возглавлял организационный комитет Олимпиады в Лондоне-2012. Конкурентом Коэ на выборах в 2015 году был украинец Сергей Бубка.

На посту президента IAAF Себастьян сменил сенегальца Ламина Диака, возглавлявшего организацию с 1999 года.

Новые выборы главы IAAF состоятся в сентябре 2019 года.