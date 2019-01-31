Шляхтин: на «Русской зиме» можно не только посоревноваться, но и заработать

Сегодня, 31 января, во дворце спорта «Мегаспорт» прошла пресс-конференция легкоатлетического турнира «Русская зима—2019», передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Арманд.

Соревнования пройдут 2-3 февраля в легкоатлетическом манеже ЦСКА. В них примут участие ведущие российские легкоатлеты, победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы — Мария Ласицкене, Анна Чичерова, Екатерина Конева, Александр Меньков, Владимир Никитин.

На пресс-конференции прошло подписание договора между ВФЛА и ВФСО «Трудовые резервы».

«Я рад, что в такое непростое для федерации время у нас получилось призовым фондом турнира дополнительно мотивировать наших спортсменов. Многие из них пока не имеют допуска от IAAF для выступления на международных соревнованиях. Для них этот турнир — это не только хорошая возможность посоревноваться в острой борьбе, но и заработать призовые. Уверен, это добавит турниру зрелищности и интересной конкуренции», — сказал Шляхтин.

«Нашему обществу меньше года, наша задача – увеличение занимающихся спортом до 55% населения, речь идёт именно о любителях. Мы уже вовлекли в занятия спортом более 15 тыс. человек. Мы направлены на развитие именно компаративного спорта. Мы с Федерацией лёгкой атлетики запланировали создание единой digital-платформы, чтобы все корпоративные команды могли участвовать в едином чемпионате России. У нас в охвате более 35 видов спорта, особое внимание уделяем цикличным видам спорта», — сказал президент ВФСО «Трудовые резервы» Илья Галаев.