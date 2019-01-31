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Хореограф Медведевой назвала фигуристок Тутберидзе «одноразовыми»

Хореограф Медведевой назвала фигуристок Тутберидзе «одноразовыми»
Другие / Фигурное катание

Хореограф группы Брайана Орсера и российской фигуристки Евгении Медведевой Сандра Безич раскритиковала методы работы российского тренера Этери Тутберидзе.

Медведева работала в группе Тутберидзе, но в прошлом году переехала в Канаду и начала заниматься под руководством Орсера.

«В определённом возрасте фигуристки (ученицы Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата») сталкиваются с проблемами в катании, и это печально, потому что они все прекрасные, талантливые девочки, но выглядят одноразовыми.

Сейчас проблемы в связи с ростом испытывает Загитова. В её глазах не видно комфорта. В такие трудные времена на помощь приходят знания фундаментальной техники. Надо обращаться к этому в те моменты, когда тяжело», – сказала Безич в эфире YouTube-канала TheSkatingLesson.

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