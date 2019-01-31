Плющенко: Тараканова учит четверные лутц и тулуп, очень рядом всё

Тренер российской фигуристки Анастасии Таракановой Евгений Плющенко сообщил, что спортсменка разучивает четверные прыжки.
«Настя учит четверные лутц и тулуп. Подготовка этих элементов проходит уже на льду. Полностью чистого исполнения пока не было, но мы приближаемся к этому. Очень рядом всё. Надеюсь, в следующем сезоне она сможет сделать и лутц, и тулуп, если будет всё в порядке со здоровьем.
Перед первенством страны Настя в хорошей форме, она заметно прибавила после финала Гран-при. Главное, чтобы в Перми она справилась психологически. Но задачу на сегодняшний день мы перед ней ставим одну – выполнить свою работу», – цитирует Плющенко «РИА Новости».
В финале юниорского Гран-при Тараканова заняла четвёртое место.
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